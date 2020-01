Sporcizia a Bolzaneto il primo dell’anno

Uscendo ieri (il primo dell’anno) per le strade di Bolzaneto abbiamo trovato il degrado che le immagini testimoniano ( giusto per citare alcuni oggetti: una mutanda, una marea di cicche, bottiglie di plastica, petardi, escrementi ed altre cose non identificate).

Purtroppo l’immondizia sparsa per le vie di Bolzaneto è ormai una consuetudine e non riguarda solo il giorno dopo capodanno. Chiedo al presidente del municipio di intensificare il servizio di nettezza urbana, perché ogni cittadino ha diritto di vivere in una città pulita. Grazie.