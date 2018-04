Bidone contenete liquido misterioso abbandonato in mare a Boccadasse, nessuno interviene

Il pesante bidone è stato faticosamente estratto dal mare ieri 23 aprile da una volenterosa signora accompagnata dall'indifferenza generalizzata dei numerosi uomini presenti in spiaggia che nemmeno si sono degnati di aiutare. Sono stati chiamati i vigili di Sturla i quali hanno affermato che avrebbero "provato" a contattare l'Amiu.

Risultato il bidone è ancora in spiaggia e, alla prima giornata di mare mosso tornerà in mare. Il bidone è pieno di liquido, potrebbe essere qualunque cosa, benzina, petrolio, acido o altre sostanze pericolose per l'ambiente e per le persone. Ma tanto non importa nulla a nessuno, tutto ciò che non toccaa direttamente le persone le lascia totalmente indifferenti. Che vergogna.