Autostrada A12, galleria sempre allagata prima dell'uscita di Genova Est

Dopo gli ultimi lavori dei marciapiedi interni alla galleria e in seguito anche alle forti piogge, la galleria prima dell'uscita di Staglieno, in direzione Livorno, si presenta peggiorata notevolmente a livello di sicurezza specialmente per i motociclisti, in quanto dopo la prima galleria interna di collegamento con l'altro senso di marcia, la galleria è completamente allagata, sempre, ed oltre a farsi il bagno con l'acqua alzata dai mezzi che precedono, sporca completamente la visiera del casco impedendo di vedere.

Scrivo questo con la speranza che chi di dovere provveda al più presto ad eliminare questa causa di pericolo, deviando il flusso d'acqua in una caditoia.