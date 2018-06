Ares è un cucciolo di 8 mesi che è scappato il 2 giugno da Cornigliano, spaventato per i fuochi d'artificio. I cani molecolari hanno rinvenuto le sue tracce in zona Pegli (torre Cambiaso, via Ungaretti, via Rexello, vicino all'area cani della vetta di Pegli e zone limitrofe).

Da 4 giorni non ci sono piu avvistamenti e la sua padrona insieme ad alcuni volontari sta tappezzando il ponente (Cornigliano, Certosa, Sestri, Pegli, Pra' e Voltri) di volantini.