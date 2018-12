Gli Alpini di Rivarolo alla Colletta alimentare

Gli Alpini di Rivarolo non perdono occasione di fare qualcosa per gli altri. Dopo aver dato il loro contributo di umanità per gli sfollati di Ponte Morandi, hanno partecipato attivamente, come succede ormai da molti anni, alla raccolta di generi alimentari per i più sfortunati.

Come sempre gli alpini non perdono occasione di essere di aiuto a chi ne ha bisogno. "L'unico commento che ci sentiamo di fare, è quello che il nostro impegno possa essere utile a far trascorrere un Natale migliore a chi non è fortunato come noi."