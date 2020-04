Ci lascia Alda D'Alessio

Martedì 28 Aprile ci ha lasciato l'artista sampierdarenese di nascita e sestrese di adozione Alda D'Alessio. Per la figlia e i nipoti è stata un faro e una guida e continuerà ad esserlo per sempre.

Per le vie di Sestri non poteva fare due passi senza essere salutata da qualcuno delle migliaia di ex allievi a cui ha insegnato e fatto apprezzare l'arte per tutta la sua vita. "Buongiorno Prof". Artista incredibile, cuoca eccelsa e lettrice accanita di libri gialli, donna umile nel comportamento, esile, ma di una forza di carattere senza pari, anima di una purezza di un tempo che fu, battagliera nel carisma, occhi pieni di amore per l'umanità che non è mai stata in grado di meritarla, sorriso disarmante che irradiava di gioia chiunque. Il suo sorriso sarà con i suoi cari che comprendono il pesante fardello di un'eredità morale così imponente.

Ciao Nonna! Sperando di essere un giorno meno della metà di quello che sei stata tu.