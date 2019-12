Secondo quanto segnala un lettore, nell'ultimo mese si stanno verificando ripetuti atti vandalici in via Quarnaro in via Amendola e in tutto il quartiere di Albaro. Di notte vengono spaccati i finestrini delle auto senza far rumore e senza sottrarre nulla dai veicoli. Di solito vengono colpite 5/6 auto per notte.

Sono due settimane che tutto questo va avanti e le macchine vandalizzate sono una cinquantina. Via Quarnaro, via Rosselli e via Zara tra le strade più colpite.