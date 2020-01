Quali sono i ristoranti più "instagrammati" di Genova? I tre sul podio

Piatti della tradizione rivisitati con originalità, impiattamenti di classe e mix di colori e forme: a volte le portate al ristorante possono sembrare vere e proprie opere d'arte, belle non solo da gustare ma anche da vedere.

E a Genova non mancano i locali che finiscono spesso e volentieri su Instagram per la fantasia nell'allestimento dei piatti, immortalati dai clienti: così Most Grammed Place Italia, che si occupa delle classifiche dei luoghi più "instagrammati", ha selezioato i ristoranti più gettonati della città. Almeno stando alle foto che vengono pubblicate sul web.

Al primo posto tra i ristoranti più "instagrammati" di Genova c'è il Broadside Sushi Concept di via XII Ottobre: qui il pesce crudo è di casa, e viene abbinato a ingredienti particolari come pistacchio di Bronte, chips di patata viola e altre sperimentazioni fuori dal comune.

Al secondo posto c'è Soho, in via al Ponte Calvi 20, famoso ristorante specializzato in pesce tra antipasti, primi e secondi della tradizione e rivisitati in maniera sfiziosa.

Infine, tra i ristoranti genovesi che vengono più immortalati su Instagram, la Trattoria dell'Acciughetta, in piazza Sant'Elena. Anche qui, dall'antipasto al dolce, piatti tradizionali e rivisitati con originalità.