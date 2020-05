Festa della mamma? Il regalo quest'anno è home made

Domenica 10 Maggio festeggeremmo le nostre mamme e in periodo come quello che stiamo vivendo, dove magari è un pò complicato acquistare un regalo, abbiamo pensato ad alcune semplici idee per un regalo fai da te per la festa della mamma; tutti regali adatti da donare nel giorno della sua festa. Scegliete quello che fa per voi e divertitevi a realizzare il dono con le vostre mani: vedrete come sarà contenta!

Un regalo fatto con le vostre mani sarà di certo molto apprezzato dalla mamma, perché per farlo ci avrete messo tanto impegno e tutta la vostra buona volontà; qualità queste che le mamme apprezzano sempre moltissimo.

Crostata alle fragole

Cosa c’è di meglio per festeggiare la mamma di un dolce fatto direttamente da voi? Durante questo periodo di quarantena ci siamo dilettati tutti tra i fornelli tra impasti, torte e pizze. Proviamo allora a stupire le nostre mamme domenica a pranzo con una bella crostata alle fragole con cui festeggiare in famiglia. Ecco allora qui la ricetta

per la frolla: 200 gr di farina 00 , 100 gr di zucchero , 100 gr di burro ammorbidito , 1 uova , 1 cucchiaino di scorza di limone grattugiata , 1 pizzico di sale.

300 ml di latte intero 3 tuorli d'uovo 75 gr di zucchero 27 gr di amido di mais. per la decorazione: 500 gr di fragole

Preparate la pasta frolla lavorando insieme il burro ammorbidito e lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete l’uovo e infine incorporate la farina e la scorza di limone grattugiata. Quando avrete ottenuto una pasta morbida ma non appiccicosa, formate una palla, ricopritela con della pellicola da cucina e mettetela a riposare per almeno un paio d’ore in frigorifero. Nel frattempo, preparate la crema pasticciera, montando i tuorli d’uovo e lo zucchero con una frusta, quindi aggiungete l’amido di mais setacciato, mescolando bene. In una casseruola portate il latte quasi a ebollizione, togliete dal fuoco e aggiungetene un po’ alle uova, mescolando con la frusta. Rimettete il pentolino con il latte sul fuoco e versateci dentro tutto l’uovo sbattuto. Mescolate su fuoco medio basso fino a quando la crema non si sarà addensata per bene. Fate raffreddare.

Riprendete la pasta frolla e stendetela con un mattarello sul piano di lavoro infarinato. Trasferitela nello stampo ritagliando il bordo in eccesso. Bucherellate irregolarmente tutta la superficie della pasta frolla con la forchetta, copritela interamente con dell’alluminio e metteteci sopra uno strato di fagioli secchi o riso. Fate cuocere per circa 30 minuti in forno statico a 180°. Togliete l’alluminio e i fagioli e proseguite la cottura per altri 5/10 minuti. Appena pronta tiratela fuori dal forno e lasciatela raffreddare.

Distribuite la crema pasticciera all’interno della base di pasta frolla, fino a riempirla, quindi livellate con un cucchiaio. Tagliate le fragole a metà e decorate la crostata. Riponete la crostata di fragole a riposare in frigorifero per un’ora prima di servirla.

Album Foto

Abbiamo perso quasi tutti l’abitudine al collage, ma realizzare un album con foto di momenti, viaggi e ricordi per le vostre mamme sarà uno dei più bei regali mai ricevuti. Di certo in questo periodo il tempo non ci manca, quindi cosa c’è di meglio che andare a recuperare vecchie foto e metterle insieme, magari realizzando un album con cartoncini colorati, forbici e colla.

Video emozionale

Per i più avvezzi alla tecnologia un’idea super carina potrebbe essere quella di preparare un video clip con immagini, video e foto di famiglia, di momenti vissuti insieme alla mamma e magari utilizzando come colonna sonora del video il suo brano preferito. Un regalo bello e carico di emozioni che potrete guardare insieme o se magari siete distanti in questo periodo di quarantena, che potrete inviare via mail o via whattap. La sorpresa è garantita, così come la commozione.