GenovaToday sbarca su Instagram, per raccontare le notizie e la bellezza del territorio anche tramite post e storie sul popolare social network dedicato alle immagini.

Per collegarti al profilo Instagram di GenovaToday, clicca qui.

Mostreremo le notizie più interessanti con stories apposite, e dedicheremo ampio spazio alla bellezza e ai panorami mozzafiato di Genova e della Liguria.

Ma non solo: ogni giorno riposteremo anche le foto più belle in cui ci taggheranno gli utenti, per far vedere a tutti i nostri follower le meraviglie della nostra regione e la bravura degli #igersgenova che ogni giorno raccontano tramite immagini la nostra città.

Cosa aspettate? Collegatevi a Instagram, seguiteci e taggateci nelle vostre foto più belle!