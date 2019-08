Arrivano le pizze dedicate ai campioni di Serie A: ci sono anche Criscito e Quagliarella

Per celebrare l'inizio della nuova stagione di Serie A Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti presente a Genova, ha lanciato una una speciale iniziativa per rendere le partite davanti alla tv ancora più “gustose”: speciali pizze dedicate ad alcuni dei protagonisti del prossimo campionato di Serie A.

Dalla pizza CR7 (a Torino) alla pizza Insigne (a Napoli) passando per quelle dedicate ai campioni rossublù e blucerchiati: disponibile infatti per tutti i genovesi due pizze dedicate a Mimmo Criscito e a Fabio Quagliarella e poi, per i più nostalgici, ci sono anche le pizze dedicate all'ex difensore della Samp Skriniar (ora all'Inter) e all'ex bomber del Genoa Piątek (adesso al Milan), le ultime due però ordinabili solo a Milano. A completare l'offerta la pizza Belotti (a Torino), la pizza Florenzi (a Roma) e la "Papu" Gomez (a Bergamo).

Tutte le pizze sono ordinabili dal 26 agosto al primo di settembre, quelle dedicate a Criscito e Quagliarella sono realizzate dalla pizzeria Del Ponte di Genova. Base rossa, burrata, pernigotti, pomodorini gialli e scaglie di grana gli ingredienti della pizza dedicata al capitano del Genoa; mozzarella, scamorza, pomodorini, salsiccia e cime di rapa invece in quella realizzata in onore dell'attaccante della Samp, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A.