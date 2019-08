La curiosità: non solo calcio, perché il Genoa è anche "Cricket Club"?

Tutti coloro che sono abituati a seguire le peripezie delle squadre di calcio cittadine, sanno che il nome completo del Genoa è "Genoa Cricket and Football Club".

Ma cosa c'entra il cricket con una squadra di calcio, forse in pochi lo sanno: bisogna risalire al 1869, quando Genova - dopo l'apertura del canale di Suez - divenne il centro di diverse comunità straniere, ancor più che in passato.

Tra coloro che si trasferirono nella Superba, temporaneamente o definitivamente, moltissimi cittadini del Regno Unito che portarono con loro i giochi tipici della loro cultura, tra cui cricket e calcio.

Nel 1893 fu un medico inglese insieme ai suoi amici a fondare il "Genoa Cricket and Athletic Club", società inizialmente aperta solo a cittadini britannici (ci vollero quattro anni per far aprire le iscrizioni anche agli italiani).

In principio, come si può dedurre dal nome, la società sportiva non era tanto interessata al calcio quanto a un insieme di diversi sport di squadra e individuali, soprattutto di tradizione anglosassone, tra cui appunto il cricket. Nulla da stupirsi, dunque, se nel nome dell'antica squadra compare ancora questo classico sport inglese.