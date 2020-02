Curiosità sui quartieri di Genova: perché Quarto e Quinto si chiamano così?

Sono due deliziosi quartieri residenziali del levante genovese, caratterizzati da quella tranquillità che si trova solo nei borghi marinari: parliamo di Quarto e Quinto, famosi per il loro mare, per le spiaggette, per i locali e le barche dei pescatori appoggiate sulla sabbia, grazie alle quali non sembra proprio di essere ancora in città.

Ma perchè - tra Sturla e Nervi - ci sono due quartieri con nomi così particolari? Perché Quarto e Quinto? Rispetto a cosa?

La risposta è molto semplice: queste località devono il nome alla collocazione sulla via Aurelia antica, quella costruita in epoca romana (e che adesso rimane più a monte di quella attuale). Quarto e Quinto erano i luoghi che si trovavano rispettivamente al quarto e al quinto miglio dal centro di Genova, come dimostrano anche le scritte in latino "Ad Quartum Milium" e "Quintus lapis ab urbe Juanua". Dunque i nomi di questi due quartieri hanno un'origine davvero antica, un'indicazione geografica che è rimasta nel tempo a connotare il territorio.

Il nome ufficiale e completo dei due quartieri oggi è Quarto dei Mille (fino al 1911 era Quarto al Mare, poi venne cambiato in onore della spedizione dei Mille che partì proprio da lì) e Quinto al Mare.