Piatti della tradizione: i maccheroni di Natale genovesi (o natalini)

Un classico della tradizione genovese sono i "natalini", un tipo di maccheroni che somiglia vagamente agli "ziti" napoletani, per intenderci.

Esistono alcune varianti, tutte tradizionali, per preparare i natalini, o maccheroni di Natale genovesi: quella più diffusa prevede che vengano preparati in brodo di cappone con piccoli pezzetti di salsiccia (o altra carne) portafortuna, che rappresentano le monete.

Ma esiste anche un'altra preparazione, forse meno conosciuta ma ugualmente classica e che qualche famiglia genovese prepara ancora: i maccheroni di Natale ripieni, sempre di salsiccia, in brodo. Per questo metodo - che richiede più tempo e pazienza - alcuni si aiutano con una grande siringa per riempire i natalini con la pasta di salsiccia.