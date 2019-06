"Maniman", una parola genovese utilizzatissima: ma cosa vuol dire?

Chi abita a Genova o dintorni non può non aver mai sentito la parola "maniman", inserita un po' ovunque. Un vero e proprio intercalare per chi parla abitualmente un po' di dialetto, ma cosa vuol dire, e da dove arriva?

In genere "maniman" viene utilizzato al posto di "non si sa mai" o "non sia mai", tradisce il classico atteggiamento di diffidenza e prudenza genovese, e a volte viene inserito nelle frasi in forma ironica. «Maniman ti stanchi!», ad esempio, è la classica esclamazione rivolta a una persona che non ha voglia di lavorare. Ma, lasciando da parte l'umorismo, una frase come «prendi l'ombrello, maniman piove» indica la legittima preoccupazione di qualcosa che potrebbe effettivamente verificarsi.

Letteralmente, secondo alcuni studi, maniman significa "mano a mano", "gradualmente", con il tempo è stato utilizzato anche al posto di "va a finire che" fino ad arrivare al significato attuale "non si sa mai che".