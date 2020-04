La Liguria finisce sul "Forbes": 8 modi per 'visitare' la nostra terra pur restando a casa

Come muoversi e viaggiare in questo periodo di coronavirus e lockdown? Con l'immaginazione, certo, ma anche con la tecnologia e la gastronomia che permettono di visitare posti lontani, e di assaporarne le tradizioni culinarie.

A elencare 8 modi per "viaggiare" in Liguria (fino a quando non ci si potrà tornare) è il celebre magazine "Forbes", con un articolo di Catherine Sabino. Ecco cosa suggerisce la rivista:

1. Visitare Palazzo Reale online

ItalyArt ha sviluppato per il Ministero della Cultura un tour a 360 gradi di Palazzo Reale: il salone dei balli, le stanze del re, della regina e del trono, e la sala degli specchi ispirata a Versailles. Per non parlare delle opere d'arte custodite nel palazzo: tutto a portata di clic.

2. Fare un tour virtuale delle Cinque Terre

Il Consorzio Turistico Cinque Terre ha messo a disposizione video e tour virtuali per ricordare ai turisti gli scorci più belli da tornare a vedere quando tutto questo sarà finito.

3. Preparare i pansoti

È un'impresa che può sembrare ardua, ma online si trovano tante ricette tradotte in tutte le lingue per aiutare anche chi si trova dall'altra parte del mondo.

4. Ascoltare le performance del Carlo Felice

Il teatro Carlo Felice partecipa alle iniziative #iorestoacasa con concerti e opere online, per assaporare tutto il gusto della musica prima di poter tornare in platea dal vivo.

5. Conoscere le cittadine del Golfo Paradiso

A circa un'ora dalle belle e inflazionatissime Cinque Terre, ci sono le location più belle del Golfo Paradiso (da Camogli a San Fruttuoso) che vale la pena conscere almeno sulla cartina, o con guide turistiche alla mano, o sul web, per pianificare con calma il prossimo viaggio in Italia.

6. Andare in spiaggia... online

Ci sono molte webcam che offrono una vista della costa ligure, per sbirciare cosa sucede a Genova, Camogli, Sestri Levante e altre cittadine della riviera.

7. Cucinare la focaccia di Recco

Chi conosce la Liguria, conosce la focaccia. E specialmente quella di Recco, per cui tanti turisti vanno matti. Anche in questo caso le ricette online si sprecano.

8. Cucinare i dolci della tradizione ligure

Dai baci di Alassio alla torta mimosa, passando per... un bicchiere di limoncino. Tanti spunti offerti dal web per un dolce ritorno (almeno gastronomico) nella nostra regione.