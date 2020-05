Invasione di coccinelle a Genova: le vostre foto

Abbiamo parlato ieri dell'invasione di coccinelle a Genova, e del fatto che questi simpatici insetti siano utili alleati di giardinieri e coltivatori.

Non per niente, infatti, si dice che portino fortuna: questi colorati animali si cibano di parassiti, e dunque trovarli nel proprio giardino in realtà può essere davvero un bene. Inoltre, "porta male" scacciarle: le coccinelle infatti quando si sentono minacciate possono rilasciare una sostanza giallastra che macchia i vestiti.

Il nostro articolo su Facebook ha suscitato la reazione di tanti lettori genovesi che ci hanno mandato le foto dei loro avvistamenti di coccinelle sul loro territorio. Ecco le principali: