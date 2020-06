Genova, 5 ristoranti da non perdere per mangiare all'aperto: la guida di TheFork

Un po' è per il bel tempo che sembra finalmente essere arrivato, un po' è per stare finalmente fuori dopo il lockdown, e un po' è anche per sentirsi più sicuri togliendo la mascherina senza stare in un ambiente chiuso: cresce la voglia di tornare a mangiare all’aperto. Secondo TheFork, app numero uno nella prenotazione online dei ristoranti a livello globale, le ricerche della sezione a maggio 2020 sono più che triplicate (+254%) rispetto a maggio 2019.

Trend ancora più interessante per giugno 2020, dove c'è stato un aumento del traffico nella ricerca del 224% rispetto a giugno 2019 e siamo solo a metà mese.

A questo punto resta da chiedersi, quali dehors scegliere? Su TheFork i ristoranti che hanno segnalato di avere posti all’aperto sono a livello nazionale oltre 4.000. Si va dalle terrazze con vista eccezionale a giardini segreti urbani, dai classici tavolini all’aperto nei centri cittadini al verde degli agriturismi fuoriporta.

Una scelta vastissima che si abbina anche a cucine molto diverse: da quelle più gourmet a quelle caserecce, senza dimenticare i bistrot contemporanei. Il team dell’applicazione ha realizzato alcune selezioni speciali di ristoranti con spazi all’aperto.

Ecco secondo TheFork cinque ristoranti genovesi che val la pena conoscere proprio per mangiare all'esterno.

Soho

Nei classici vicoli di Genova, proprio davanti all’Acquario, si trova questo ristorante che è il perfetto mix tra antico e moderno. Soho propone piatti di cucina contemporanea gourmet, pensati dallo Chef Damian Ranasinghe, che strizzano l’occhio alla tradizione ligure come ad esempio i taglierini verdi con cozze e calamaretti novellame. Per le giornate estive sarete accolti anche nel dehors coperto all’entrata del locale.

Indarsena Oyster Bar

Non un semplice “Ostriche e Champagne” ma il paradiso dei frutti di mare, freschi e preparati a vista, accompagnati da un’ottima bianchetta genovese: questo è Indarsena Oyster Bar. La location è ovviamente quella della darsena di Genova e grazie al dehors esterno potrete gustare i sapori del mare al 100%.

Al Marmo

Nel cuore di Sestri Ponente un ristorante che ripensa la cucina mediterranea in chiave creativa, sotto la guida dello Chef Lidia Romeo. Da Al Marmo troverete un’atmosfera elegante ma rilassata allo stesso tempo e potrete godere delle migliori giornate estive grazie ai tavolini all’aperto proprio davanti al ristorante.

La Locanda in Centro

Un ambiente rustico ma elegante quello de La Locanda in Centro, che ha fatto della cucina tipica genovese e non a base di carne il suo fiore all’occhiello. Da poco hanno introdotto nel menù anche pietanze a base di pesce fresco, pescato nel Mar Mediterraneo. Nelle giornate estive potrete sfruttare i tavolini all’aperto appena fuori il locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Kiss Me Ristorante Pizzeria

Kiss me si trova nel quartiere nell’animato quartiere Foce di Genova ed è la meta giusta per una cena tra amici. Il suo menù infatti è ricco di proposte di tutti i tipi, con anche piatti vegetariani e vegani ma la protagonista indiscussa è senz’altro la pizza. Grazie alla veranda esterna potrete gustarvi a pieno le giornate d’estate mangiando all’aria aperta.