Il Guardian inserisce la Val di Vara tra le mete "green" da visitare nel 2020

Dove andare nel 2020 per una vacanza all'insegna dell'ambiente e nel rispetto del pianeta? The Guardian ha stilato un elenco con 20 punti in cui "fuggire" per ritrovare se stessi e scoprire luoghi nuovi, tra cui spicca anche la ligure Val di Vara.

Insieme alla vallata nostrana, compresa quasi interamente nella provincia della Spezia, in classifica sono entrate anche l'intera Slovenia, Gothenburg, il comparto montano svizzero Films Laax Falera, Rotterdam, Minorca, Copenhagen, Vienna, la Romania, la Finlandia, il Portogallo, Salford, il parco nazionale Cairngorms, Davagh, l'isola di Wight, Fukushima, il Montana, Vancouver, lo Sri Lanka e la Patagonia. Ognuna di queste mete ha un aspetto "green": a Salford è stato inaugurato il progetto di giardinaggio più vasto d'Europa, a Vienna si spazia tra bici e trasporto pubblico sostenibile, e la Val di Vara è definita dalla giornalista Liz Boulter come la «valle italiana più verde».

La crisi (anche quella demografica) non ha risparmiato la zona, che però si è ripresa grazie alla sostenibilità ambientale, con nuove fattorie e agriturismi aperti dai giovani, fino alla creazione, nel 2018, di un Biodistretto per rappresentare la produzione e il commercio della zona.

L'articolo parla poi delle bellezze dei borghi, con la "capitale" della Val di Vara, Varese Ligure, cittadina nata nel 1161, e anche dell'immancabile enogastronomia. Qui sono nati i corzetti, ma si trovano anche ottimo miele, erbe, formaggi, insomma i prodotti delle fattorie e degli agriturismi. E, per quanto riguarda lo sport, via libera alle camminate, al kayaking e al canyoning.