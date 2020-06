"Gossip" a Villetta di Negro: l'amore segreto di Alessandro Manzoni

Che cos'è la storia senza un po' di "gossip"? E così, a farci scoprire un retroscena della vita genovese dell'800, è il Comitato Villetta Di Negro con un post su Instagram.

Bisogna tornare indietro nel 1807, quando il marchese Di Negro sposò Luigia Visconti, discendente dei marchesi di San Vito. Lei e il frtatello Ermes erano stati amici giovanili di Alessandro Manzoni. Lo scrittore aveva frequentato le lezioni con il fratello di lei presso l’Università di Pavia e, a 16 anni, si era innamorato della giovane e bella Luigia.

Manzoni passava molto tempo con i due fratelli nel loro palazzo milanese, ma la corte timida a Luigia era dimostrata solamente da alcuni sonetti.

Quando finalmente trovò il coraggio di manifestare il suo amore, sotto consiglio della madre - Giulia Beccaria - seguì la giovane Luigia a Genova, dove si era appena trasferita!

Purtroppo però, una volta raggiunta la città e incontrata la donna, scoprì amaramente che si era appena sposata con il marchese Gian Carlo Di Negro. Dunque niente lieto fine per il "povero" Alessandro, che parlò di questo episodio in una lettera a Claude Fauriel. Dopo poco tempo, in ogni caso, Manzoni conobbe Charlotte Blondel, rimase incantato dalla sua dolcezza, e la sposò nel 1808: il matrimonio fu molto felice, e venne coronato dalla nascita di 10 figli.