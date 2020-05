Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani: mai così importante, come lavarsi correttamente e gli errori più comuni

Il 5 maggio è la Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani, una tematica mai tanto attuale e importante.

Le mani curano, danno assistenza e conforto, e sono anche la prima arma a disposizione di tutti per la difesa da tutte le infezioni, a partire da quella da Covid-19. Tenere le mani pulite quindi diventa un gesto d’amore non solo nei nostri confronti ma anche in quelli di chi ci sta intorno.

Così in questo periodo si cerca di sensibilizzare il più possibile le persone alla cura dell'igiene personale: l'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato un video e materiale informativo, e anche l'ospedale San Martino di Genova ha contribuito con un filmato.

Coronavirus ma non solo

In Italia, secondo l'ISS, ogni anno vengono stimati 10.000 decessi per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, 200.000 casi di infezioni da germi multiresistenti, 4 persone ogni 100 nelle lungodegenze hanno una infezione correlata all’assistenza, 6 pazienti ogni 100 presenti in ospedale e nell’assistenza domiciliare hanno una infezione correlata all’assistenza. La media del consumo di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in Italia è però di 15 ml per paziente al giorno, al di sotto del minimo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (20 ml per paziente al giorno). Il 30-50 % delle infezioni correlate all’assistenza di queste potrebbero essere prevenibili e uno dei caposaldi è proprio l’igiene delle mani.

Come si lavano correttamente le mani, e gli errori più comuni

Ecco i consigli dell'ISS per lavarsi correttamente:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.