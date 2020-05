Oggi 22 anni senza Frank Sinatra: la sua "love story" con il pesto genovese

Oggi, giovedì 14 maggio 2020, è il 22esimo anniversario della morte di Frank Sinatra, talento immortale soprannominato "the voice". Di questo cantante si conosce già praticamente tutto, ma forse pochi sono a conoscenza del suo legame con Genova e soprattutto del suo amore per il pesto, una "love story" durata per tutta la vita.

La madre di Sinatra, Natalie Della Garaventa, era nata a Lumarzo e le tradizioni liguri non sono mai andate perse in famiglia. Tanto che il cantante andava pazzo per il pesto, soprattutto per quello del ristorante Zeffirino (che in effetti ha vantato da sempre un forte legame con "the voice").

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall'incontro con il titolare del ristorante, a Las Vegas, è nata un'amicizia a base di fiducia, sincerità, buona cucina e pesto: il ristoratore spesso cucinava per lui, e addirittura negli anni '80 Frank prese l'elicottero da Montecarlo apposta per andare nel locale genovese insieme a Roger Moore. Cosa non si fa per un po' di buona sana cucina genovese!