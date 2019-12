Genova da Guinness: 6 attrazioni da record in città

Una meraviglia tutta da scoprire: forse non tutti lo sanno, ma Genova detiene numerosi record a livello Europeo e mondiale per quanto riguarda cultura e attrazioni turistiche. Dal centro storico più denso d'Europa alla lanterna più alta del Mediterraneo, passando per attrazioni come luna park e Acquario più grandi d'Europa. Andiamo a scoprire cinque di questi 'primati':

La lanterna più alta del Mediterraneo

Con i suoi 77 metri, la lanterna di Genova è il faro più alto del Mediterraneo, e il secondo in Europa dopo quello dell'Ile Vierge a Finistère, in Francia (che si bagna nell'Atlantico).

La più lunga cinta muraria in Europa

L'antico sistema difensivo di Genova, che comprende mura e forti, rappresenta - con i suoi 19 km - la cinta muraria più lunga in Europa. Non solo: dopo la Grande Muraglia Cinese, è anche la seconda al mondo.

Il centro storico più denso d'Europa

La magia dei "caruggi" è riconosciuta da tutti i turisti che visitano Genova. La città è cresciuta per secoli all'interno delle sue mura, e i palazzi si sono sviluppati in altezza, creando quell'atmosfera descritta da De André ne "La città vecchia": «Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi».

L'Acquario più grande d'Europa

L'Acquario di Genova è il più grande d'Europa, con i suoi 27mila metri quadrati di superficie espositiva, 12mila animali e 200 specie vegetali: per vederlo tutto, occorre prendersi almeno 2 o 3 ore di tempo.

Il luna park mobile più grande d'Europa

Il Winter Park, che torna ogni anno per le feste di Natale in piazzale Kennedy, è il parco giochi mobile più grande d'Europa con più di 200 attrazioni studiate per grandi e piccini.

Un albero di Natale da record

Per il Natale 2019, a San Fruttuoso, in piazza Martinez, è previsto l'allestimento di un albero da record mondiale, realizzato interamente con la tecnica dell'uncinetto, alto ben 11 metri.