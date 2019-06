Gabibbo, non solo il pupazzo di Striscia: ecco il significato della parola genovese

Siamo abituati a vederlo in televisione, "grande e rosso", con l'accento genovese e la passione per le notizie e le risate: è il Gabibbo, il celebre personaggio creato da Antonio Ricci e diventato famoso grazie a programmi tv come Striscia la Notizia, Paperissima Sprint, Veline, e molti altri.

Forse però pochi sanno che il suo nome è zeneize (non a caso il suo accento è marcatamente genovese). La parola "gabibbo" infatti era il titolo che i marinai della Superba davano agli scaricatori del porto di Massaua, in Eritrea.

Si tratta infatti della storpiatura di un nome molto comune all'epoca in Eritrea, ovvero Habib. E in seguito la parola è diventata sinonimo di "non ligure", specialmente durante gli anni dell'immigrazione proveniente dal sud Italia.