La Festa della Bandiera di Genova quest'anno è online: le foto più belle per dire che #siAmoGenova

Giovedì 23 aprile 2020 è la seconda Festa della Bandiera di Genova, e il vessillo di San Giorgio oggi - in tempo di coronavirus - viene ricordato principalmente sui social e sul web.

L'hashtag lanciato dal Comune per radunare tutte le foto che omaggiano la bandiera della città è #siAmoGenova e sono tanti i contributi degli utenti che, soprattutto su Instagram, postano le foto con le croci di San Giorgio che vedono dalla finestra e anche qualche scatto dell'anno scorso. Certo, è una festa ben diversa da quella del 2019, ma «non vogliamo e non dobbiamo rinunciare a celebrare questo giorno - dice il sindaco di Genova Marco Bucci - anzi sfruttiamone l’opportunità per esaltare il senso di appartenenza e la consapevolezza del nostro patrimonio di eccellenze, di storia, cultura, arte, tradizioni».

Ma perché, se il patrono della città è San Giovanni Battista, il simbolo di Genova è quello della croce rossa su sfondo bianco, ovvero quello di San Giorgio? Qui la risposta.

Oltre all'hashtag per festeggiare questa giornata online ci sono altre iniziative in programma: un gioco di luci illuminerà con i colori bianco e rosso la fontana di Piazza De Ferrari, mentre la bandiera di San Giorgio sarà esposta sull'arco dei caduti di Piazza della Vittoria e sulle facciate del Teatro Carlo Felice, della Regione, di Palazzo Ducale e di Palazzo Tursi. Il vessillo speciale, quello di dimensioni maggiori, verrà issato sulla torre di Palazzo Ducale. Anche gli assessori comunali si fotograferanno con la bandiera.

All'iniziativa aderisce anche il Mu.Ma, con la Lanterna che sarà illuminata con luci rosse e bianche. Inoltre, la Festa della bandiera sarà celebrata anche sulle pagine social del Galata Museo del Mare e del Museo Navale di Pegli, con post e immagini della bandiera di San Giorgio.