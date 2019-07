La fontana di Piazza De Ferrari diventa... la coda di una sirena

Chi l'ha detto che l'unico gioco di prospettive che rende bene in foto è quello - ormai davvero inflazionato - dei turisti immortalati mentre "sorreggono" la Torre di Pisa?

L'artista Pietro Cataudella - scrive la testata inglese "The Sun" - ha saputo abilmente mescolare i principali luoghi simbolo italiani ed europei con i disegni del suo taccuino. Ed ecco che, fotografando il tutto con la giusta prospettiva, la Torre di Pisa diventa la chioma di Marge Simpson, il Tower Bridge a Londra viene sorretto dalle ragnatele di Spider-Man e... la fontana di piazza De Ferrari a Genova diventa la coda di una bellissima sirena! D'altronde Genova è città di mare, e dunque bene si sposa con la mitologia legata a sirene e creature degli abissi.

Pietro Cataudella, classe 1991, è siciliano di origine e toscano d'adozione, e con il suo progetto "CityLiveSketch" mostra le bellezze che ci circondano in modo alternativo, utilizzando non solo semplici fotografie ma anche disegni su un normale taccuino da viaggio.

Cosa ci vuole, in fondo, per realizzare un effetto ottico sorprendente in poco tempo? Fantasia, estro artistico, una grande passione per il disegno, l'arte e i viaggi. Caratteristiche non da poco che, nel caso di Cataudella, si sono incontrate dando origine a "CityLiveSketch" con i suoi divertenti effetti ottici.