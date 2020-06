La leggenda della farfalla dorata del Parco di Montemarcello

Si racconta di una farfalla dorata che, tutti i giorni, durante il periodo del solstizio d'estate - cioè proprio in questi giorni - si posa su una roccia nel parco di Montemarcello-Magra-Vara. Nessuno è mai stato in grado di catturarla. Anche perché, dopo aver annunciato l'arrivo dell'estate, la farfalla se ne va, e occorre aspettare un altro anno per poterla rivedere.

Ma chi è questo animale magico? Uno spiritello fatato dei boschi? Una creatura leggendaria?

La soluzione è molto più semplice, nonostante le leggende che si sono create nel tempo: si tratta del riflesso causato dalla luce del sole al tramonto mentre attraversa il foro creato da un tetralite, cioè quattro pietre a forma di losanga, proiettando su una roccia vicina l'immagine di una farfalla tutta d'oro.

Il fenomeno - come spiega Regione Liguria sulla sua pagina Facebook - si può osservare sul promontorio del Caprione, poco distante da Lerici.