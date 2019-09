La leggenda del fantasma della chiesa di San Donato

Secondo i racconti popolari, nei pressi della chiesa di San Donato, nel centro storico di Genova, si aggirerebbe il fantasma di un uomo che appare soprattutto nelle serate autunnali, vestito con una tunica.

Lo spettro apparterrebbe a Stefano Raggi, nobiluomo vissuto nel '600: la leggenda narra che l'uomo, dai carattere non facile, provocava spesso risse e disordini. E quando qualcuno cercava di fermarlo, saliva sul campanile della chiesa di San Donato per sparargli contro. Anche se si trattava dei gendarmi.

Poco tempo dopo, suo figlio venne messo al bando, nonostante tutti gli sforzi diplomatici del nobiluomo per impedirlo: allora, deluso per l'esito negativo di tutte le trattative intraprese, Stefano iniziò a criticare il doge e la Repubblica di Genova. Fino a quando non venne arrestato per cospirazione. Provò a giustificarsi, ma nessuno gli credette: in cella, persa ogni speranza, si tolse la vita.

Da allora, alcuni testimoni raccontano di aver visto il fantasma di Stefano Raggi che si aggira ancora nei pressi della chiesa da cui sparava ai gendarmi, rissoso e vendicativo.