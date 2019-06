Largo San Giuseppe e il diavolo, la leggenda della "creuza do diao"

Tra piazza Piccapietra e la galleria Mazzini - in pieno centro a Genova - si trova largo San Giuseppe, un piccolo piazzale con una fama sinistra: è infatti soprannominato "creuza do Diao", strada del diavolo.

Questa nomea deriva da un'antica leggenda ambientata nel '500: a quell'epoca infatti quasi nessuno osava avventurarsi in largo San Giuseppe soprattutto di notte perché si narrava che, chi vi passasse, sentisse urla, gemiti, e intravedesse strane ombre tra gli alberi e le case. Visioni terribili che spaventavano i cittadini e che avevano portato a credere che in quella strada ci abitasse il diavolo in persona.

La leggenda però non era destinata a durare: con il tempo si scoprì che le ombre erano create da alcuni "burloni" armati di lenzuola e catene.