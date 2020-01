Rosati e romantici: ecco come il poeta Vincenzo Cardarelli descriveva i tramonti in Liguria

Liguria terra di tramonti magnifici, con quella luce tra il rosa e il rosso acceso che, se oggi incanta tutti i fotografi provetti che immortalano la scena con gli smartphone, ieri stregava poeti e artisti.

Ne sa qualcosa il famoso poeta Vincenzo Cardarelli, vissuto tra il 1887 e il 1959. Cardarelli, di origini laziali, amava la Liguria e dedicò diverse poesie alla nostra regione.

Una delle più suggestive "dipinge" il tramonto così come è abituato a vederlo quasi tutti i giorni chi vive in Liguria: con una luce rosata che dona un'atmosfera romantica al territorio, «perdizione di cuori amanti e di cose lontane». Mentre, nei borghi, iniziano ad accendersi le luci in vista dell'arrivo della sera.

Ecco il testo della sua "Sera di Liguria":