La curiosità: perché Portofino si chiama così, e come mai è tanto famosa?

Da sempre considerata una delle località più belle d'Italia, simbolo di lusso e meta dei vip di tutto il mondo, Portofino è un piccolo gioiellino nel Tigullio, con un centro storico davvero minuscolo e caratteristico, con le tradizionali casette colorate, e una piccola baia. Questo borghetto che conta poche centinaia di residenti sembra sospeso nel tempo, ma come mai - a fronte di molti altri bellissimi posti in Liguria - è lui il più famoso di tutti, e il più frequentato dal jet-set a livello internazionale?

Perché Portofino è conosciuta

Iniziamo con le origini di questa cittadina, che si perdono nella storia: chi dice che risale ai fenici, chi ai greci, chi solamente ai romani, probabilmente è molto più antica; ma quel che è certo è che è famosa fin da tempi remoti per essere molto riparata dai venti e dal mare, e dunque un porto ideale e un luogo da sempre ambito.

A completare il quadro, le meraviglie naturalistiche, il piccolo borghetto che si affaccia sul mare, interdetto alle auto, diventato nel tempo il ritrovo di diversi artisti; ultimo ma non ultimo, Portofino non è un "luogo di passaggio" e viene tagliato fuori dalla frequentata via Aurelia, diventando dunque un angolo riservato in cui capitare per caso è davvero impossibile (per contro è facilmente raggiungibile dal mare, anche per questo è diventato un luogo "esclusivo" molto amato da chi arriva con barca e yacht, che pure possono stare solo in un numero molto ridotto, rendendo il porto ancora più ambito).

La conformazione naturale di questo porto, che come abbiamo visto è adatta alla riservatezza e alla quiete, ha fatto sì che Guido Sette, vescovo di Genova e amico nientemeno che di Francesco Petrarca, vi costruisse l'eremo della Cervara per i suoi monaci, pensando all'ascesi e alla solitudine nella natura. Fu Henry Herbert, Conte di Carnavaron, a "scoprire" Portofino nel 1870, costruendo la villa Altachiara, acquistando terreni, e contribuendo a far diventare il piccolo borgo una meta mondana molto famosa inizialmente in Inghilterra. Proprio per le sue piccole dimensioni e l'essere non così facilmente raggiungibili, divenne subito un "buen retiro" in cui i signori dell'epoca si calavano, almeno per qualche mese l'anno, nella "semplicità" dei pescatori e dei contadini,

L'origine del nome

Alle bellezze naturalistiche di questo gioiellino, aggiungiamo anche la fauna: fu infatti probabilmente per l'abbondanza di delfini avvistati nel golfo che i romani diedero all'area il nome di "Portus Delphini", porto dei delfini. Da qui, poi, Portofino.