Cosa sono i giorni della merla? L'origine del modo di dire tra storia e leggenda

Sono arrivati anche in Liguria i "giorni della merla", gli ultimi tre di gennaio, considerati - secondo le leggende popolari - i più freddi dell'anno.

Ma perché, nella tradizione popolare, queste giornate sono soprannominate "della merla"? Ci sono diverse ipotesi, le due principali sono spiegate da Sebastiano Pauli nel 1740, nel suo "Modi di dire toscani ricercati nella loro origine":

«Dovendosi far passare oltre Po un Cannone di prima portata, nomato la Merla, s'aspettò l'occasione di questi giorni: ne' quali, essendo il Fiume tutto gelato, poté quella macchina esser tratta sopra di quello, che sostenendola diè il comodo di farla giugnere all'altra riva. Altri altrimenti contano: esservi stato, cioè un tempo fa, una Nobile Signora di Caravaggio, nominata de Merli, la quale dovendo traghettare il Po per andare a Marito, non lo poté fare se non in questi giorni, ne' quali passò sovra il fiume gelato».

Dunque pare che il volatile (la femmina del merlo) non c'entri in realtà proprio nulla: si tratterebbe piuttosto di un oggetto o una persona di nome Merla/Merli che, dovendo attraversare un fiume, aspettarono i giorni più freddi dell'anno per poter transitare sulla superficie ghiacciata.

Sempre secondo la tradizione, i giorni della merla sono una cartina tornasole per prevedere il clima del resto dell'anno: si dice ad esempio che, se queste giornate saranno effettivamente molto fredde, la primavera al contrario sarà mite.