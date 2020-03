Dialetto curioso: cosa vuol dire quando qualcuno "ciòcca comme 'na làmma vêua"?

È un'espressione che sentiamo tante volte a Genova, ma cosa vuol dire esattamente "cioccare come una lama"?

Questo modo di dire, in realtà, così è incompleto: bisognerebbe dire "cioccare come una lama vuota". Una persona che "ciòcca comme 'na làmma vêua", infatti, suona (ciocca) come un barattolo (lama) vuoto. L'espressione lascia immaginare una persona con la testa vuota, e con i rumori che vi "rimbombano" come succede con un contenitore vuoto. E in effetti è proprio questo il significato.

Insomma, una persona che "ciòcca comme 'na làmma vêua" è matta e senza cervello, perché ha la testa vuota che risuona esattamente come un barattolo vuoto.