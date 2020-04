Cornetto e caffè, paste e centrifughe: bar e pasticcerie genovesi portano la colazione a domicilio

A chi non è capitato, prima del lockdown, di andare al bar (o in una pasticceria) per la colazione: magari una pausa prima di entrare in ufficio, magari uno snack a metà mattinata, oppure una tradizione più "slow" per il fine settimana.

Così i bar e le pasticcerie genovesi si organizzano per portare apposite "breakfast box" a domicilio, con il duplice obiettivo di continuare ugualmente a lavorare nonostante il coronavirus, e di portare un po' di dolcezza a casa delle persone in questo difficile momento.

Sono tanti i locali che si sono organizzati per portare la colazione a domicilio, tra croissant, cappuccino o caffè, paste, monoporzioni di torte e altre ghiottonerie per concedersi qualche vizio in più, tutto fatto rigorosamente a mano e fresco (anzi, caldo) di forno, per mettere al primo posto la qualità. E chissà, sviluppare nuove modalità di lavoro che - se funzionano - potrebbero anche andare avanti dopo l'emergenza. E spesso non mancano le alternative "light" con dolci ai cereali, centrifughe e spremute. Insomma ce n'è per tutti i gusti.

È il caso ad esempio delle pasticcerie Mantero e Quaglia di Sampierdarena, ma anche dell'agriturismo ragusano Officina Iblea nei caruggi, di Dolce Perla in corso Dogali, del caffè San Lorenzo in pieno centro, e di molti altri locali. Tutti mettono a disposizione sui loro canali social i menu con sfizi vari e speciali "box" per portare la colazione - e un sorriso - a casa dei genovesi.