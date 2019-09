Cosa deve fare "chi veu vedde ûn cattïo"?

Cosa deve fare chi vuol vedere un cattivo?

A venirci incontro - per risolvere questo simpatico dilemma - è un proverbio popolare ligure, declinato poi anche in altri dialetti, una "perla di saggezza" riconosciuta a livello universale. È infatti risaputo che non esiste peggior cattivo di un buono che, in seguito a una forte delusione o a un tradimento, diventa cattivo. E infatti il proverbio genovese dice:

Chi veu vedde ûn cattïo, fasse arraggiâ ûn bon.

Ovvero, tradotto, chi vuol vedere un cattivo, faccia arrabbiare un buono.