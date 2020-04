A Boccadasse c'è... l'insegna di un'antica "latteria igienica": ma cosa vuol dire?

Chi è stato a Boccadasse almeno una volta non può non aver provato il gelato dell'Antica Gelateria Amedeo, uno dei più famosi di Genova.

Il piccolo borgo marinaro in pieno centro città, tra la spiaggia e le creuze, ospita questo antico e gettonatissimo locale, nato nel 1927 e famoso soprattutto per la panera (semifreddo della tradizione genovese), tanto che spesso d'estate bisogna fare lunghe code per entrare.

In attesa di poter tornare a Boccadasse in tutta sicurezza (oggi ricordiamo che non è possibile farlo perché bisogna rispettare le norme anti-contagio), i più attenti avranno notato che proprio sotto al nome della gelateria compare un'altra antica insegna, sfoggiata con orgoglio, a testimoniare che l'attenzione dei proprietari per la qualità dei prodotti ha origini lontane: "latteria igienica". Ma cosa vuol dire?

La latteria igienica era un luogo in cui si andava a comprare il latte fresco sfuso, e in cui si faceva particolarmente attenzione al trattamento igienico del latte a largo consumo alimentare.

Nei primi anni del '900, infatti, non era strano che il latte venisse venduto senza molti controlli igienici o chimici, senza una particolare cura degli animali, e spesso e volentieri senza un vero e proprio processo di pastorizzazione (introdotto in Italia nel 1929 con un Regio Decreto). Dunque per una latteria l'aggettivo "igienica", che al giorno d'oggi può sembrare totalmente scontato, era in realtà, per l'epoca, un segno di grande attenzione alla qualità del latte, tutt'altro che banale.