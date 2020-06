Università, 300 tablet per gli studenti in difficoltà dopo l'emergenza covid

Una fornitura di tablet per gli studenti in difficoltà con la didattica a distanza, imposta a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

L’iniziativa è dell’Università di Genova, che in vista del primo semestre del prossimo anno accademico, e per offrire un aiuto già in questi mesi della sessione estiva degli esami, ha in programma diverse iniziative di sostegno agli studenti.

Una delle prime è l'acquisizione di 300 tablet che saranno concessi in comodato d'uso, per un tempo massimo di 6 mesi, agli studenti che li richiederanno, sulla base di una procedura selettiva basata sul possesso di determinati requisiti di reddito e familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli studenti che si trovano in difficoltà per quel che riguarda le attrezzature informatiche a propria disposizione e sono interessati a chiedere il tablet possono compilare il modulo online (https://modulionline.unige.it/portatilestudenti) entro e non oltre il 5 luglio 2020. I tablet saranno resi disponibili entro il 13 luglio 2020.