Maturità: studenti alle prese con la seconda prova

Dopo l'esordio di ieri, oggi è il giorno della seconda prova di maturità 2019 con sostanziali novità rispetto all'esame degli ultimi anni. La traccia è infatti diversa a seconda dell'indirizzo di studi e sarà multidisciplinare. Al classico è mista tra latino e greco, allo scientifico la prova contiene quesiti sia di matematica sia di fisica. Anche qui sei ore di tempo per lo svolgimento (più tempo per artistici e musicali). Al classico gli studenti hanno quindi ben due versioni, una di greco e una di latino, che devono confrontare e analizzare. Ma la traduzione è richiesta solo per una di esse, quella di latino. È in ogni caso consentito l'uso di vocabolari di italiano, greco e latino. Gli studenti devono tradurre solo uno dei due testi usciti come seconda prova della maturità 2019, fare un confronto con l'altro brano con traduzione a fronte e rispondere a tre domande su entrambi i testi per dimostrare di averlo compreso a fondo.

Maturità 2019 tracce seconda prova liceo Classico

Ricordiamo che alla maturità 2019 cambia il peso dei crediti per il percorso di studi (da 25 a 40), il peso delle prove scritte (da 45 a 40) e il peso della prova orale (da 30 a 20). La seconda prova varia a seconda degli indirizzi scolastici.

Ore 8.30 - Al via la seconda prova dell'esame di Maturità. La password per aprire il plico telematico ed accedere alle tracce è stata pubblicata sul sito del Miur: H4KJZP7VA2EJY2WJ9FCQJZTA4.

Al liceo classico versioni di Tacito e Plutarco​. Tacito quindi per la versione di latino da tradurre, mentre Plutarco per la versione di greco che è già tradotta e sulla quale andranno fatti analisi, confronti e commenti. Vista la scelta degli autori della seconda prova di oggi della maturità, facile pensare che gli studenti dovranno anche rispondere a domande sul metodo storiografico.

La versione latino e il testo greco trattano della figura dell'imperatore Galba, secondo Skuola.net. La prima è tratta da Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco (Vite Parallele). Servio Sulpicio Galba Cesare Augusto è stato un imperatore romano. Ascese al trono alla morte di Nerone, e fu il primo a regnare durante l'anno dei 4 imperatori. Governò appena per 7 mesi: il 15 gennaio 69 venne assassinato dai pretoriani, che sostennero l'ascesa del nuovo imperatore Otone.

Maturità 2019 tracce seconda prova liceo Scientifico

Al liceo scientifico, secondo i tutor di Skuola.net, uno dei problemi verte sulla Circuitazione del campo magnetico, chiedendo di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all'interno di un condensatore. L'altro problema, invece, è un classico studio di funzione.

Maturità 2019 tracce Artistico, Scienze Umane, Economia

Gli studenti dei licei artistici dell'indirizzo grafica lavorano alla realizzazione di logo, locandina e invito all'inaugurazione di un nuovo spazio espositivo e scuola d'arte. All'indirizzo architettura viene richiesto di ideare e realizzare un museo dello spazio tenendo conto che sarà principalmente dedicato ai giovani e alle scuole. Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo.

Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da: "Lettera a una professoressa" (Scuola Barbiana), "Storia della scuola" (Saverio Santamaita).

I quattro rischi del business aziendale e lo stato patrimoniale e il conto economico di una azienda dal quale emerga un miglioramento economico e del rischio di credito sono, secondo le indiscrezioni di Scuolazoo, i contenuti della seconda prova per Economia Aziendale. Seguono quindi una serie di quesiti. Il candidato deve sceglierne due.seconda prova maturità 2019 tracce-2

Maturità, addio terza prova e nuovi orali

Da quest'anno nell'esame di maturità è stata eliminata la famigerata terza prova, quel quizzone che ad alcuni non sembrava essere altro che un "terno al lotto". Dopo la seconda prova si passa agli orali. Gli studenti non devono preparare e presentare una tesina già pronta come fonte di ispirazione, ma di fatto pescheranno da una busta, con dentro l’argomento da cui iniziare per l'esame orale. Ogni commissione avrà preparato degli spunti in un numero di buste pari al numero di alunni più due, in modo che ognuno ne possa scegliere una tra le tre che gli vengono proposte.

Maturità 2019: il calendario completo

Prima prova 2019: 19 giugno

Seconda prova 2019: 20 giugno

Terza prova 2019: (solo per licei opzione internazionale ed Esabac): 25 giugno

Orali: fine-giugno inizio-luglio, da stabilire.