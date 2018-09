"Genova nel cuore": il concorso per le scuole

Promuovere tra gli studenti il senso di comunità, dell'impegno civico, della solidarietà, all'indomani dei tragici accadimenti del ponte Morandi: è questa l'idea del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha indetto (in collaborazione con la Regione Liguria) il concorso "Genova nel cuore", rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Gli alunni sono invitati a produrre elaborati creativi (scegliendo tra sceittura, arte e musica) in cui, partendo dai propri sentimenti vissuti durante il crollo del ponte, si esprima la capacità di superare la drammaticità dell'evento attraverso la solidarietà e il forte senso di comunità.

I lavori potranno essere individuali o di gruppo, e dovranno descrivere le proprie paure per ciò che è accaduto ma soprattutto la volontà di andare oltre, immaginando come si possa contribuire, tutti insieme, alla costruzione di un futuro migliore per le giovani generazioni.

I vincitori saranno decretati da una commissione formata da membri del Miur e Regione Liguria, e verranno premiati durante il "Salone Orientamenti" previsto a Genova dal 13 al 15 novembre 2018. Per l'occasione, saranno anche esposti i migliori elaborati.

Il materiale dovrà essere inviato entro il 26 ottobre 2018 ad ALFA - Agenzia per il lavoro, la formazione, l'accreditamento della regione Liguria, via San Vincenzo 4 - 16121 Genova