Villa Scassi, parte il nuovo servizio di assistenza e accoglienza al pronto soccorso

Parte lunedì 13 agosto il nuovo progetto di accoglienza sperimentale dell’ospedale Villa Scassi, voluto dalla direzione dell’Asl 3 e dell’assessorato alla Sanità della Regione Liguria per assistere pazienti e familiari che arrivano al pronto soccorso con codici che non denotano urgenza.

Il progetto “Abc (Arancio, Benvenuto e Confort) in pronto soccorso” consiste in una task force formata da un operatore tecnico e assistente sociale o assistente sanitario affiancati da tre assistenti sociali volontari e dai volontari ospedalieri identificabili grazie a una maglietta con scritto 'Accoglienza' di colore arancione, che saranno a disposizione nella sala d'attesa del pronto soccorso sette giorni su sette per 12 ore al giorno.

«Il nuovo servizio ai cittadini che viene offerto dal Villa Scassi è stato attivato sia per l’emergenza caldo sia in prospettiva delle ferie e dei periodi di maggior afflusso al Pronto Soccorso - ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale - Si tratta di una serie di misure organizzative di accoglienza e umanizzazione nel momento molto complesso in cui le persone e i familiari arrivano in Pronto Soccorso. Parte quindi da oggi a Villa Scassi questo servizio che vede operatori molto preparati impegnati nel dare le informazioni a tutte le persone che non siano in codice rosso ma che prevedono un certo tipo di attesa e che quindi hanno bisogno di un’assistenza continua anche dal punto di vista dell’accoglienza e dell’informazione»

Chi accederà al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi in attesa del triage e della successiva visita sarà dunque accolto da operatori dedicati che avranno il compito di rendere meno angosciante il percorso fornendo informazioni durante i processi tipici dell’area emergenza/urgenza (Triage, Visita, eventuale Ricovero) e dando risposte alle eventuali necessità.

In particolare, gli operatori avranno il compito di accogliere i codici non urgenti, fornire informazioni e indicazioni ai pazienti e agli accompagnatori su come funziona il triage, sui tempi di attesa previsti, sulle prestazioni erogate, sulle modalità di fruizione del servizio di Emergenze/Urgenza e sul percorso da seguire nel caso di un eventuale ricovero, di mettere in contatto paziente e/o l’accompagnatore con i servizi sanitari della struttura e/o sociosanitari e di rispondere alle prime necessità del paziente o dell’accompagnatore, fornendo acqua, cellulare o cibo e in generale assistenza pratica e psicologica.