Festività, gli studi medici aperti (gratis) a Natale, Capodanno e nei weekend

In previsione delle feste natalizie, Alisa conferma il piano straordinario per far fronte a eventuali emergenze e andare incontro ai cittadini. Per quanto riguarda in particolare la Asl 3, è stata dunque confermata l‘apertura straordinaria di alcuni studi dei medici di Medicina Generale nei festivi (Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania) e nei fine settimana (sabato e domenica) dal 25 dicembre fino al 6 gennaio.

I pazienti, in caso di necessità, potranno quindi rivolgersi a uno degli studi dei sei Distretti Sociosanitari che hanno aderito all’iniziativa, anche se non si tratta del proprio medico curante, dove il personale medico di turno potrà visitare e fare prescrizioni mediche in accesso diretto, gratuitamente e senza vincolo al territorio di residenza.

«Anche quest’anno i medici di medicina generale sono al nostro fianco - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - e contribuiscono al piano predisposto da Regione per mitigare l’impatto sui Pronto soccorso causato dalla circolazione del virus influenzale durante le festività. I medici di medicina generale sono una parte importante del nostro sistema sanitario: con loro abbiamo stretto un’alleanza, nell’ottica del potenziamento delle risposte territoriali ai bisogni di salute dei cittadini. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di un Piano regionale articolato su più fronti, tra cui il potenziamento dei posti letto su tutto il territorio grazie ad un investimento da parte della Giunta di 3,5 milioni di euro".

L’iniziativa implementa l’offerta Asl3 finalizzata a garantire ai cittadini un’assistenza efficace e rapida per le esigenze sanitarie a bassa complessità senza doversi recare nei Pronto Soccorso anche nei weekend e nei festivi. Sono già attivi infatti l’ambulatorio medico del fine settimana a Recco, Fiumara e a Rivarolo (aperto il sabato, la domenica, nei festivi e prefestivi dalle 8 alle 20) e per le urgenze odontoiatriche, a Fiumara il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12 (escluso il 1° gennaio 2020).

Studi medici aperti a Natale e a Capodanno

ASL 3

Distretto 8: Municipio VII Ponente (Pegli, Prà e Voltri) e Comuni di Arenzano, Cogoleto, Mele, Masone, Campo Ligure, Tiglieto e Rossiglione.

25/12/2019-26/12/2019:

· DOTT. IVANO MASSARDO, VIA MARCONI 73/1 MASONE, ORE 8.00-12.00

28/12/2019:

· DOTT. IVANO MASSARDO VIA MARCONI 73/1 MASONE, ORE 8-12

· DOTT. ALBERTO SACCARELLO VIA LIBERTA' 30 MASONE, ORE 14-17

· DOTT.SSA ANNA COVELLI VIA CORDANIERI 2A/2- GENOVA PRÀ, ORE 8-12 E ORE 14-17

29/12/2019:

· DOTT.SSA ANNA COVELLI, VIA CORDANIERI 2A/2- GENOVA PRÀ ORE 8 -12 E 14-17

01/01/2020:

· DOTT. IVANO MASSARDO, VIA MARCONI 73/1, MASONE, ORE 8-12

· DOTT.SSA ANNA COVELLI, VIA CORDANIERI 2A/2- GENOVA PRÀ ORE 8-12 E ORE 14-17

04/01/2020:

· DOTT. IVANO MASSARDO, VIA MARCONI 73/1 MASONE, ORE 8-12

· DOTT. ALBERTO SACCARELLO, VIA LIBERTA' 30 MASONE, ORE 14-17

· DOTT.SSA ANNA COVELLI, VIA CORDANIERI 2A/2- GENOVA PRÀ, ORE 8-12 E 14-17

05/01/2020:

· DOTT.SSA ANNA COVELLI, VIA CORDANIERI 2A/2- GENOVA PRÀ, ORE 8-12 E 14-17

06/01/2020:

· DOTT. IVANO MASSARDO, VIA MARCONI 73/1 MASONE, ORE 8 -12

· DOTT.SSA ANNA COVELLI, VIA CORDANIERI 2A/2- GENOVA PRÀ ORE 8-12 E 14-17

Distretto 9: Municipi di Sampierdarena, S. Teodoro, Cornigliano e Sestri Ponente

25/12/2019

· DOTT. ROBERTO BRUZZONE, VIA R. RIGOLA 28, GE-SAMPIERDARENA, ORE 8-12

· DOTT. MARCO FASCE VIA BIANCHERI 15/2 GENOVA, ORE 14-17

26/12/2019:

· DOTT. ROBERTO BRUZZONE, VIA R. RIGOLA 28, GE-SAMPIERDARENA, ORE 8-12

· DOTT. MARCO FASCE, VIA BIANCHERI 15/2 GENOVA, ORE 14-17

28/12/2019

· DOTT.SSA FRANCESCA CARLOTTO, VIA CIRO MENOTTI 19/1, GE-SESTRI PONENTE, ORE 8-12 E 14-17

29/12/2019:

· DOTT.SSA FRANCESCA CARLOTTO, VIA CIRO MENOTTI 19/1, GE-SESTRI PONENTE, ORE 8-12

· DOTT. MARCO FASCE, VIA BIANCHERI 15/2 GENOVA, ORE 14-17

01/01/2020:

· DOTT. ROBERTO BRUZZONE, VIA R. RIGOLA 28, GE-SAMPIERDARENA, ORE 8-12

· DOTT. MARCO FASCE, VIA BIANCHERI 15/2 GENOVA, ORE 14-17

04/01/2020 - 05/01/2020:

· DOTT.SSA FRANCESCA CARLOTTO, VIA CIRO MENOTTI 19/1, GE-SESTRI PONENTE, ORE 8-12 E 14-17

06/01/2020:

· DOTT. ROBERTO BRUZZONE, VIA R. RIGOLA 28, GE-SAMPIERDARENA, ORE 8-12

· DOTT. MARCO FASCE, VIA BIANCHERI 15/2 GENOVA, ORE 14-17

Distretto 10: Municipio di Genova Valpolcevera (Pontedecimo, Bolzaneto, Rivarolo) e Comuni di Casella, Montoggio, Savignone, Valbrevenna, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, S.Olcese, Vobbia, Busalla, Crocefieschi, Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Serra Riccò

25/12/2019

· DOTT. GIUSEPPE TRIPODI, VIA RIVAROLO 117 R- GENOVA, ORE 8-12 e 14-17

· DOTT. ANDREA AFFRONTO, VIA POIRE' 13- SANT'OLCESE, ORE 8-12 e 14-17

26/12/2019 - 28/12/2019 - 29/12/2019

· DOTT. GIUSEPPE TRIPODI, VIA RIVAROLO 117 R- GENOVA, ORE 8-12 e 14-17

· DOTT. ANDREA AFFRONTO, VIA POIRE' 13- SANT'OLCESE, ORE 8-12 e 14-17

01/01/2020 - 04/01/2020- 05/01/2020

· DOTT. GIUSEPPE TRIPODI, VIA RIVAROLO 117 R- GENOVA, ORE 8-12 e 14-17

· DOTT.SSA FEDERICA SANCARDI VIA POIRE' 13- SANT'OLCESE, ORE 8-12 e 14-17

06/01/2020:

· DOTT. GIUSEPPE TRIPODI, VIA RIVAROLO 117 R- GENOVA, ORE 8-12 e 14-17

· DOTT. ANDREA AFFRONTO, VIA POIRE' 13- SANT'OLCESE, ORE 8-12 e 14-17

Distretto 11: Municipio di Genova I Centro Est (Oregina-Lagaccio, Prè-Molo-Maddalena, Castelletto, Portoria) e del Municipio di Genova VIII - Medio Levante (S. Martino, Albaro, Foce)

25/12/2019: DOTT. RICCARDO CAMPUS, VIA TREBISONDA, 4/1, ORE 8-12 e 14-17

26/12/2019 - 28/12/2019 - 29/12/2019

· DOTT. GIANCARLO GEGOLI, CORSO MAGENTA, 35/2, ORE 8-12

· DOTT. RICCARDO CAMPUS, VIA TREBISONDA, 4/1, ORE 14-17

01/01/2020:

· DOTT. RICCARDO CAMPUS, VIA TREBISONDA, 4/1, ORE 8-12 e 14-17

04/01/2020 - 05/01/2020 - 06/01/2020:

· DOTT. CORRADO BARDONI, VIA CECCHI 19/9, ORE 8-12 e 14-17.

Distretto 12: Municipi Bassa Valbisagno (S. Fruttuoso e Marassi), Media Valbisagno (Struppa, Molassana, Staglieno) e Comuni di Bargagli, Davagna, Lumarzo, Torriglia, Montebruno, Rovegno, Fontanigorda, Fascia, Rondanina, Gorreto, Propata

25/12/2019:

· DOTT. UGO CAMPORA, VIA STRUPPA 15/2 – GENOVA, ORE 8-12

· DOTT. PIETRINO FORFORI, C.SO DE STEFANIS 2/4 SC. SINISTRA – GENOVA, ORE 14-17

26/12/2019 - 28/12/2019 - 29/12/2019 - 01/01/2020 - 04/01/2020 - 05/01/2020 - 06/01/2020

· DOTT. PIETRINO FORFORI,C.SO DE STEFANIS 2/4 SC. SINISTRA, GENOVA, ORE 8-12 e 14-17

Distretto 13: Municipio di Genova Levante (Nervi, Quarto, Quinto Valle Sturla) e Comuni di Recco, Camogli, Uscio, Avegno, Bogliasco, Pieve, Sori

26/12/2019:

· DOTT. ALIREZA MOKHTARI, VIA STAGNO 1/1, SORI, ORE 8-12 e 14-17

28/12/2019:

· DOTT. ALIREZA MOKHTARI, VIA STAGNO 1/1, SORI, ORE 8-12 e 14-17

· DOTT.SSA SIMONA DELUCCHI, VIA MARCO SALA 2/1 –GENOVA, ORE 8-12

29/12/2019 - 01/01/2020:

· DOTT. ALIREZA MOKHTARI, VIA STAGNO 1/1, SORI, ORE 8-12 e 14-17

04/01/2020:

· DOTT. ALIREZA MOKHTARI, VIA STAGNO 1/1, SORI, ORE 8-12 e 14-17

· DOTT.SSA SIMONA DELUCCHI VIA MARCO SALA 2/1 -GENOVA ORE 8-12

05/01/2020 - 06/01/2020:

· DOTT. ALIREZA MOKHTARI, VIA STAGNO 1/1, SORI, ORE 8-12 e 14-17