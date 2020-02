Ospedale San Martino, aumentano i posti letto al pronto soccorso

Aumentano i posti letti per la degenza dei pazienti del pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Ad annunciarlo la direzione sanitaria, che ha reso noto che da lunedì, con il trasferimento della Rianimazione del Pronto Soccorso dal primo piano della struttura al terzo piano del Monoblocco, si è resa disponibile una nuova area per un totale di 16 posti in più rispetto a quelli precedenti.

I nuovi spazi sono suddivisi in un ampio open space con disponibilità di 11 posti letto e 3 stanze, una singola e due doppie. La stanza singola verrà dedicata prevalentemente al paziente affetto da particolari fragilità, consentendo la presenza di un familiare, oppure a pazienti che necessitano di isolamento per la presenza di patologie infettive. Le stanze a due posti letto, invece, saranno dedicate a pazienti con la stessa patologia infettiva o immunodepressi.

«Si tratta di una soluzione - spiegano dal San Martino - che consentirà non solo di offrire migliore assistenza ai pazienti, costantemente monitorati dal personale medico e sanitario in turno, ma anche un assetto del piano più funzionale ed efficiente, oltre a garantire maggiore privacy e comfort alle persone in degenza».