Influenza, scatta il piano di Alisa: 90 posti letto in più e ambulatori aperti nel weekend

L’influenza quest’anno promette di picchiare duro, e anche a Genova ci si prepara a eventuali picchi di accessi a ospedali e pronto soccorso per le feste natalizie. Alisa, in collaborazione con il Diar (Dipartimento Interaziendale Emergenze del San Martino) e alle aziende ospedaliere liguri ha messo quindi a punto, come ogni anno, un piano per gestire il sovraffollamento, prevedendo anche alcune novità.

Quella principale riguarda i posti letto: 90 quelli aggiuntivi, 50 destinati al San Martino, 20 per il Villa Scassi e 20 per il Galliera. All’aumento dei posti letto si aggiunge la disponibilità programmata di posti letto dedicati a pazienti in arrivo dal pronto soccorso, l’incremento dei cosiddetti “fast track”, triage che prevedono di inviare il paziente direttamente al medico specialista se la diagnosi è chiara, e il potenziamento del personale sanitario.

A partire da sabato 14 dicembre è attivo infatti il nuovo servizio di Asl 3 che consente ai cittadini di avere assistenza immediata senza dover necessariamente passare dal pronto soccorso: si tratta di due ambulatori aperti nei giorni di festa e nel weekend, uno a Recco, nell’ex ospedale Sant’Antonio, e uno a Genova, nel Palazzo della Salute della Fiumara.

«Sono una serie di misure che ricalcano quelle già messe in pratica negli anni scorsi, con qualche novità - ha confermato Walter Locatelli, commissario di Alisa - Abbiamo ottenuto uno stanziamento di 3,5 milioni di euro per sbloccare 90 posti letto che possano garantire un deflusso ordinato dagli ospedali, e che verranno riservati soprattutto alle persone più fragili. Abbiamo quindi arrivato una serie di provvedimenti con i medici di famiglia, con l’apertura di ambulatori al sabato e nei festivi, misure specifiche di Asl 3 che ha aperto tre nuovi punti di continuità assistenziale e medicina specialista per i pazienti che potrebbero averne bisogno, e misure organizzative che riguardano il personale e la gestione dei posti letti. Confidiamo che siano misure sufficienti per contenere i disagi ai cittadini, cui facciamo un appello: i primi attori della nostra salute siamo noi stessi, utilizziamo i medici di famiglia e la guardia medica, potenziata, anche per evitarci disagi e lunghe attese».

Lo stesso appello è arrivato da Angelo Grattarola, dirigente e responsabile del Diar: «Quest’anno l’epidemia influenzale è stata identificata come più perniciosa rispetto agli altri anni - conferma - anche se oggi non abbiamo ancora visto nulla, e quindi tutti gli ospedali si stanno attrezzando per far fronte a un flusso maggiore di pazienti, visto che il periodo invernale è comunque sempre critico, la popolazione ligure è anziana e necessita del pronto soccorso più di altre».

«È importante ricordare, però - conclude Grattarola - che a prescindete dai provvedimenti, se il paziente ha una patologia di lieve entità può e deve rivolgersi in primis al medico di famiglia, che conosce tutta la sua storia clinica. Se fosse un festivo, c’è la guardia medica: al pronto soccorso è consigliato venire solo quando le condizioni sono veramente critiche, solo così possiamo mantenere un sistema fluido e consentire la presa in carico di pazienti davvero gravi».