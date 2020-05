Medicine a domicilio e consulenza: come cambiano le farmacie ai tempi del Covid

La Liguria si prepara alla fase 2 ed è tempo di fare bilanci su una fase 1 che in alcuni settori ha apportato modifiche nette nelle modalità lavorative. Tra le migliorie sicuramente mettiamo il servizio di consulenza a distanza e consegna a domicilio che tante farmacie hanno iniziato ad adottare nel periodo di quarantena. Tra queste la Farmacia Moderna di via Cornigliano, che poco più di un mese fa avevamo incontrato per il lancio del servizio “farmaci a domicilio” tramite l'uso di Pharmap. A più di 30 giorni dal lancio sono tanti gli aspetti positivi che Federico Lupo, titolare insieme alla sua compagna Emilia Grassi, in dolce attesa e al nono mese di gravidanza, ci tiene a sottolineare.

«Siamo soddisfatti. Il servizio sta permettendo di avere un confronto più rilassato durante la consulenza al cliente, eliminando i dubbi che possano giungere con il “fai da te” di Google, poiché noi farmacisti abbiamo più tempo per spiegare e dare consigli; è più facile cercare la soluzione, la marca e o il tipo di prodotto prescritto dal medico senza far tornare il cliente in un secondo momento in farmacia».

«Le consegne a domicilio? Procedono! - continua Federico - Tante persone hanno dato aiuto anche ai familiari più anziani, facendo recapitare il farmaco in sicurezza andando incontro a quanto richiesto dai vari decreti ministeriali».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Noi farmacisti – conclude Federico - cerchiamo di fare il massimo, consulenza no stop, anche di sabato e domenica, e ordinazioni anche durante le feste. Sul nostro whatsapp (3388758460) è possibile confrontarsi su eventuali problemi di salute viste le difficoltà che hanno in tanti nel contattare il medico di medicina generale».