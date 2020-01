Day Hospital oncologico al Gallino, Asl rassicura: «Resta aperto»

Il Day Hospital oncologico dell'Ospedale Gallino resta aperto: la conferma arriva da Asl 3, che ha smentito alcune indiscrezioni su una paventata chiusura del reparto.

«Con riferimento ad alcune notizie non fondate che stanno circolando in queste ore sui social network sulla paventata chiusura del Day Hospital oncologico presso l'Ospedale Gallino, Asl3 - al fine di tranquillizzare i cittadini - comunica che non è prevista nessuna chiusura», fa sapere l’azienda sanitaria in una nota, chiarendo che «alla dottoressa titolare del servizio, che andrà in pensione a fine anno, si avvicenderà a marzo un altro professionista, che nel corso dei prossimi mesi - come programmato nel 2019 - effettuerà l'affiancamento per il passaggio delle consegne».

La Asl ha reso noto anche che l’ambulatorio di Ematologia è stato rinforzato nell'operatività già da diversi mesi con la presenza di un’ematologa dell'Oncologia di Villa Scassi e con la pianificazione a breve di una ulteriore presenza ambulatoriale. Inoltre dal mese di gennaio è attivo un ambulatorio di Reumatologia. Infine il Centro di Medicina Integrata continua la sua attività in piena sinergia con i servizi citati e con le oncologie che fanno parte del circuito Asl3.