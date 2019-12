Operatori Socio Sanitari, ecco il bando per il "maxi concorso"

Pubblicato ufficialmente il bando di concorso con cui la Regione Liguria assume 274 nuovi operatori socio sanitari da inserire nelle strutture del Servizio Sanitario Ligure. L’attesa, adesso, è per la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire entro Natale.

I contratti saranno tutti a tempo indeterminato, e verranno suddivisi in 19 posti per Asl 1, 52 per l’Asl 2, 188 per l’area metropolitana genovese 8Asl, San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico) e 15 per l’Asl 4.

Ogni candidato deve quindi indicare l’area cui interessato nella domanda: i requisiti generali sono cittadinanza italiana o comunque negli stati membri dell’Unione Europea, idoneità fisica all’impiego, messa condanna penale o procedimenti penali pendenti, mentre quelli specifici comprendono licenza media e attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento di corso di formazione conforme a quanto previsto dall’Accordo sancito in data 22 febbraio 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La domanda va presentata entro le 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta, in via telematica, dopo essersi iscritti sul sito https://concorsi-alisa.regione.liguria.it. (qui tutto le info e il bando).

La data e il luogo di svolgimento delle prove saranno anch’essi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”, www. gazzettaufficiale.it).

L’elenco dei candidati ammessi e la data di svolgimento delle prove saranno pubblicati anche:

- sul Sito Internet di A.Li.Sa. (www.alisa.liguria.it))

- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 1 (www.asl1.liguria.it)

- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 2 (www.asl2.liguria.it)

- sul Sito Internet dell’Ospedale Policlinico San Martino (www.ospedalesanmartino.it)

- sul Sito Internet dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera (www.galliera.it)

- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 3 (www.asl3.liguria.it)

- sul Sito Internet dell’Istituto Giannina Gaslini (www.gaslini.org)

- sul Sito Internet dell’Ospedale Evangelico Internazionale (www.oeige.it)

- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 4 (www.asl4.liguria.it)