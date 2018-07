Migliori hamburgerie d'Italia, locale genovese nella top ten

Nuovo importante riconoscimento per un locale del centro storico genovese. Tripadvisor ha annunciato oggi la classifica dei migliori Burger Restaurant d'Italia sulla base di milioni di recensioni e opinioni e ancora una volta Il Masetto (via Canneto il Lungo 111R, +39 342 9619673) rientra nella top ten. Sorride anche un'altra città della Liguria, Sanremo, che quest'anno si piazza in cima alla classifica con Manik L'Officina del Burger.

Classifica migliori ristoranti che servono hamburger

Manik - L'Officina del Burger – Sanremo (Punteggio su TripAdvisor: 4.5 su 5). Nel cuore di Sanremo, ha conquistato il palato dei viaggiatori di TripAdvisor che lo hanno eletto miglior Burger Restaurant d’Italia. Tra i suoi punti di forza, menù vario con materie di prima qualità e una posizione strategica con affaccio sulla splendida piazza Eroi Sanremesi. “Ottimi hamburger, fatti con carne di prima scelta, i giusti condimenti e delle patatine fatte come si deve, fanno meritare il mio personale premio come ‘Best burger in town’” scrive entusiasta un viaggiatore di TripAdvisor. Burger Wave Colonne – Milano (Punteggio su TripAdvisor: 4.5 su 5). La bontà degli hamburger australiani a Milano: questa è la ricetta di Burger Wave, che ogni giorno attira numerosi buongustai del capoluogo lombardo e viaggiatori in visita alla città. “Hamburger fatti al momento, grandi e saporiti come anche le patatine, da provare le salse” consiglia un viaggiatore di TripAdvisor. Goss Grill Restaurant – Bergamo (Punteggio su TripAdvisor: 4.5 su 5). Un mix di gusto e qualità, cucina italiana e cucina americana, conditi con un ambiente caldo e accogliente sono gli ingredienti del Goss Grill Burger Restaurant. “Non essendo di Bergamo, ho seguito i consigli di TripAdvisor. Effettivamente tutte le opinioni positive riportate per questo posto incontrano anche la mia. Bel locale, accogliente e ben curato, gestito da personale molto disponibile e cordiale” commenta un viaggiatore di TripAdvisor. Ecce Bombo – Perugia (Punteggio su TripAdvisor: 4.5 su 5). Nel cuore della zona Universitaria di Perugia, l’Ecce Bombo è caratterizzato dai richiami agli anni ’70 e alla celebre frase del film di Nanni Moretti “Ecce Bombo…faccio cose vedo gente”, che campeggia nel locale. “Per la prima volta dopo tanto che sentivamo parlare di questo ristorante, siamo riusciti ad assaggiare i loro hamburger e devo dire che come qualità e prezzo ci sono alla grande” racconta un recensore di TripAdvisor. Il Masetto – Genova (Punteggio TripAdvisor: 4.5 su 5). Il cibo “di strada” non è di serie B. Lo sanno bene i proprietari de Il Masetto che puntano tutto sulla qualità delle materie prime: gli hamburger sono di manzo 100% razza piemontese e gli ingredienti sono selezionati con cura, come sottolineano alcuni utenti di TripAdvisor: “L’hamburger era ben curato, abbondante e con ottima materia prima. All’entrata c’è un foglio che mostra quali sono i diversi fornitori per pane, verdure, carne ecc.”. Oblò Comfort Food – Verona (Punteggio TripAdvisor: 4 su 5). Hamburger per tutti i gusti e porzioni generose, cosa si può volere di più? Non mancano i tavoli all’aperto per chi desidera gustarsi il proprio burger all’esterno. “Credevo fosse un posto con porzioni piccole a prezzi esorbitanti. MI SBAGLIAVO. L’hamburger era gigante e molto buono!” scrive entusiasta un viaggiatore di TripAdvisor. Spritz & Burger - Desenzano del Garda (Punteggio TripAdvisor: 4.5 su 5). Pranzo o cena, gli hamburger di Spritz & Burger vanno bene a ogni pasto, come confermano i recensori di TripAdvisor che elogiano il menù pranzo e apprezzano molto anche l’offerta serale: “Sono venuto più volte in questo locale a mangiare i loro strepitosi hamburger. Sono letteralmente fantastici, uno più buono dell'altro. Lo consiglio a tutti”. Leo's Hamburgeria – Sirmione (Punteggio TripAdvisor: 4.5 su 5). Tanti tipi di hamburger che spaziano dall’Angus alla Chianina passando per il cinghiale, il cervo, il cavallo, l’anatra, l’agnello, il capriolo, il bisonte e lo struzzo. Gli ingredienti sono da personalizzare con creatività dato che vengono serviti separatamente nel piatto, da combinare secondo il gusto dei clienti. Così descrive la propria esperienza un utente di TripAdvisor: “Ambiente curato che offre la tranquillità per gustare al meglio gli hamburger eccellenti di vari tipi di carne a scelta. Birre e dolci di pari livello”. Ham Holy Burger - Stazione Termini – Roma (Punteggio TripAdvisor: 4 su 5). Carne di fassona piemontese, ‘Bun’ (il tipico panino degli hamburger) freschi, birre artigianali e menù su tablet, una tappa perfetta per chi vuole concedersi un burger gourmet prima di prendere un treno o per chi si trova nei pressi della Stazione. “Personale gentile e professionale, hamburger molto buono e di ottima qualità, prezzi buoni e nella media. Molto carino il fatto di poter ordinare con il tablet che rende tutto molto più veloce (trovandosi in stazione la velocità è un must)” scrive un viaggiatore di TripAdvisor. Mystic Burger – Como (Punteggio TripAdvisor: 4 su 5). Questo Burger Restaurant nel centro storico di Como sorge all’interno di un palazzo dell’Ottocento e propone ai propri clienti ingredienti locali combinati con passione per creare proposte gastronomiche degne di nota. “Il menu è vario al punto giusto e gli ingredienti sono di ottima qualità a partire dalla carne. Il servizio è stato molto rapido e attento, i piatti abbondanti e gustosi e i prezzi onesti” commenta un viaggiatore di TripAdvisor.

Metodologia

La classifica si basa sulle recensioni e opinioni degli utenti di TripAdvisor, e prende in considerazione il rapporto e la qualità di recensioni eccellenti relative a burger rispetto al totale delle recensioni, oltre alla quantità e alla qualità delle recensioni ricevute nello scorso anno (fino a maggio 2018). I ristoranti presenti in classifica hanno un punteggio medio su TripAdvisor superiore o uguale a 4 su 5 e almeno 100 recensioni (dati aggiornati a giugno 2018).