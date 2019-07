Il segretario del Pd Nicola Zingaretti in visita a Genova

Lunedì 8 luglio 2019 il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti farà tappa in Liguria nell'ambito del suo "Viaggio per l'Italia" per ascoltare "Chi lavora e chi produce, chi innova e crea lavoro e soffre per l'assenza di incentivi alle imprese e per il mancato sostegno con politiche industriali".

Alle ore 10 visiterà la Bombardier di Vado Ligure in provincia di Savona con Pietro Bussolati, responsabile imprese e professioni del partito, e l'ex ministro genovese Roberta Pinotti. Si sposterà poi a Genova, dove alle 11.45 incontrerà i lavoratori del porto e il console della Compagnia portuale mentre alle 12.15 sarà ai Cantieri Navali Mariotti. Alle 13 si sposterà alla sede di sedApta, gruppo internazionale leader nell’information technology, e infine alle 14 al Porto Antico, dove incontrerà Monsignor Molinari e i Cappellani del Lavoro.