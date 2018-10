Certosa e Rivarolo, stop all'alcol in strada: c'è l'ordinanza

Si estende a Rivarolo, Certosa e zone limitrofe, con le stesse modalità di limitazione valide per l’ordinanza emessa per il Municipio Centro Ovest, l’ordinanza che vieta il consumo e il possesso di bevande alcoliche (per il consumo immediato) in strada e in aree pubbliche, eccezion fatta per i luoghi autorizzati come bar e ristoranti.

Il commento degli assessori Bordilli e Garassino

«L’estensione dei divieti ad alcune zone della Valpolcevera - ha spiegato l’assessore al Commercio Paola Bordilli - risponde ad una richiesta condivisa con abitanti e soprattutto negozianti espressa durante due incontri svolti con me ed il sindaco Bucci. Le ordinanze, così come le abbiamo nel tempo strutturate, stanno dando i loro frutti e danno altresì modo di rendere maggiormente vivibili le vie della città, in questo caso di buona parte delle aree a nord di Via Fillak, andando a valorizzare le attività del tessuto sano cittadino, che è forte e notevole. Come tutte le nostre ordinanze sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato».

«Per un territorio che deve già, quotidianamente, fronteggiare problematiche importanti, aumentate in modo esponenziale dopo il crollo di Ponte Morandi - ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino - combattere il degrado per restituire sicurezza ai cittadini assume per l’Amministrazione un significato ancora più importante, divenendo una priorità fondamentale».

Ordinanza anti alcol: dove è vietato

Il perimetro all’interno del quale vige il divieto (valido fino al 31 marzo 2019) sarà delimitato dalle seguenti strade: via Rivarolo, via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, via Germano Jori, via Borsieri, via Campi, via Walter Fillak (dall’intersezione con via Campi), via Benedetto Brin (compresa l’area Metrò), via Mario Bercilli, via Adelaide Ristori, via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarruoti (fino al civ. 1/R), via Ludovico Ariosto, via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area Fillea), via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con Piazzale Bruno Palli), via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, via Gioacchino Rossini, via Celesia, via Carnia.

Come si applica il divieto

Nello specifico, queste sono le modalità di applicazione dell’ordinanza: