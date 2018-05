Valpolcevera, il presidente del municipio critica il Comune e Bucci minaccia di commissariarlo

Divampa la polemica in Comune per alcune frasi che avrebbe pronunciato il sindaco, Marco Bucci. La vicenda è ricostruita dal Partito Democratico.

«Stamani - fanno sapere dalla Lista Crivello - abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da cittadini di Certosa in Valpolcevera, che hanno assistito a un'aggressione verbale da parte del sindaco di Genova nei confronti del presidente Federico Romeo, sulla pubblica via Piombino. Le minacce di Bucci derivano da un'intervista rilasciata da Romeo a un quotidiano cittadino dove esprimeva la sua preoccupazione in riferimento al rapporto che Bucci ha con i Municipi, non rispettando le regole della democrazia, volendo imporre regole offensive alle istituzioni municipali, principi offensivi nei confronti di eletti democraticamente dai cittadini Valpolceveraschi. Si tratta di un atto gravissimo che testimonia la visione che il Sindaco di Genova ha della democrazia».

Sulla stessa linea i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon, Pippo Rossetti e Valter Ferrando. «È inaccettabile che il sindaco Bucci minacci di commissariare il municipio Valpolcevera perché non condivide alcune valutazioni politiche del suo presidente Federico Romeo. Bucci dimostra di non riconoscere il ruolo di chi è stato eletto democraticamente, che ha diritto quanto lui di esprimersi liberamente. Evidentemente il primo cittadino ha un'idea barbarica del diritto e della democrazia. E ce n'eravamo già resi conto in altre occasioni».